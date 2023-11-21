В Волынской области Украины слышны взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Подробностей происшествия на текущий момент нет.

На текущий момент в ряде регионов Западной Украины действует воздушная тревога, в том числе в Волынской области.

Ранее было опубликовано сообщение о работе системы ПВО в Хмельницкой области.

19 ноября в Херсоне произошли взрывы.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.