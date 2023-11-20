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Латвия объявила о решении построить военные укрепления на границе с Россией

Delfi: Латвия использует солдат для строительства укреплений на границе с Россией

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Fabrizio Bensch/Reuters

В Латвии для строительства военных укреплений на границе с Россией привлекут бойцов Национальных вооруженных сил. Об этом сообщает Delfi.

В пресс-службе МВД изданию рассказали, что будут использовать военнослужащих для возведения охранных сооружений, чтобы ускорить темпы строительства. При поддержке Национальных вооруженных сил собираются построить две секции укреплений.
Генеральным подрядчиком работ стала компания «Государственное недвижимое имущество».

18 ноября стало известно, что актриса Агата Муцениеце в конце ноября поедет на родину в Латвию. Она заявила, что готова пешком перейти границу.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил латышей с годовщиной провозглашения Латвийской Республики. По его словам, Минск всегда радовался успехам своих соседей.

Ранее в Литве назвали условия для закрытия КПП на границе с Россией.

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