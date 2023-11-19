Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финские военные начали строить барьер на границе с Россией

Yle: военные прибыли на КПП «Вартиус» на помощь возводящим барьер пограничникам

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Финские военные прибыли на КПП «Вартиус» на помощь возводящим барьер на границе с Россией пограничникам. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на начальника контрольно-пропускного пункта Йоуко Киннунена.

По словам начальника КПП, такие меры позволят обеспечить безопасную работу пограничной станции. КПП «Вартиус» остается единственным работающим до 18:00 часов в воскресенье пунктом пропуска.

В субботу, 18 ноября, ситуация на КПП осложнилась, когда пограничная служба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день.

До этого правительство Финляндии заявляло, что может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация с угрозой общественному порядку или безопасности изменится.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий