Финские военные начали строить барьер на границе с Россией

Финские военные прибыли на КПП «Вартиус» на помощь возводящим барьер на границе с Россией пограничникам. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на начальника контрольно-пропускного пункта Йоуко Киннунена.

По словам начальника КПП, такие меры позволят обеспечить безопасную работу пограничной станции. КПП «Вартиус» остается единственным работающим до 18:00 часов в воскресенье пунктом пропуска.

В субботу, 18 ноября, ситуация на КПП осложнилась, когда пограничная служба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день.

До этого правительство Финляндии заявляло, что может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация с угрозой общественному порядку или безопасности изменится.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.