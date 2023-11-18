В Эстонии усомнились, что истребители у ВСУ изменят ход военных действий

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур со скепсисом отнесся к возможности Украины переломить ситуацию на фронте с появлением у украинской армии западных истребителей. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Реактивные самолеты важны, но сами по себе реактивные самолеты ход... не изменят. В конце концов, нужна армия, которая контролирует территорию и отвоевывает территорию, потому что с самолетами территорию не вернешь», — заявил он.

По его словам, оценку, какое оружие необходимо Вооруженным силам Украины, должен дать генеральный штаб ВСУ. При этом он отметил, что ВСУ нужны боеприпасы, в первую очередь ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам реактивных систем залпового огня (РСЗО).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины желают увеличения масштабов подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. По его словам, в настоящее время обучение идет, но его объемы не слишком велики.

Ранее в ЕС не смогли сказать, когда на Украине появятся первые F-16.