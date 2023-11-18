CNN заявил, что израильская армия подбросила оружие в больницу в Газе

Израильская армия подбросила оружие в больницу «Аш-Шифа» в Газе, пытаясь доказать, что госпиталь использовался как военный объект боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС. С таким заявлением выступил американский телеканал CNN.

«Согласно видео, ЦАХАЛ мог перераспределить вооружение в «Аш-Шифе» перед визитами журналистов», — говорится в сообщении.

На видео Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) от 15 ноября, показывающем осмотр оружия ХАМАС, найденного в больнице «Аш-Шифа», видно меньше оружия, чем на более поздних кадрах, снятых международными репортерами, что указывает на то, что оружие могло быть помещено туда перед прибытием журналистов.

Отмечается, что CNN обратился в Армию обороны Израиля за разъяснениями по поводу очевидного несоответствия, но не получил ответа.

До этого Армия обороны Израиля сообщила, что передала более 6 тыс. литров воды и более 2,3 тонны продовольствия в больницу «Аш-Шифа», находящейся в секторе Газа. По последним данным, в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа находятся 120 раненых и пять врачей.

Ранее в ОАЭ испугались заявлений Израиля по сектору Газа.