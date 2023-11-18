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Российские военные уничтожили склады боеприпасов в нескольких областях Украины

Минобороны: склады боеприпасов уничтожены в нескольких областях Украины

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РИА Новости

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские военные уничтожили склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины.

Как указано в сводке оборонного ведомства, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области был уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области ликвидированы два арсенала украинских боеприпасов.

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов первой бригады спецназначения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, а также склад топлива в районе Выгоды Одесской области.

15 ноября Минобороны РФ сообщило, что за сутки российская армия ликвидировала склад боевых припасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

14 ноября стало известно, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии возле поселка городского типа Антоновка.

До этого сообщалось, что войска РФ поразили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ под Старицей в Харьковской области.

Ранее военные РФ уничтожили украинский склад авиасредств поражения.

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Операция на Украине
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