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ВС РФ поразили места размещения командования групп «Лиман» и «Хортица»

МО РФ: ВС поразили места размещения командования групп «Лиман» и «Хортица»

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ в период с 11 по 17 ноября поразили места размещения командования командного состава оперативно-тактической группы «Лиман» и оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами...» — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в результате ударов успешно поражены арсеналы с артиллерией, склады, инфраструктура аэродромов, а также центр подготовки снайперов и инженеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные смогли поразить пункты временной дислокации националистических формирований «Азов» (организация запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России).

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. По данным ведомства, также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 132-х районах Запорожской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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