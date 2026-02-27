Размер шрифта
Прокуратура Украины засекретила собаку, ставшую свидетелем обысков

Прокуратура Украины заблюрила морду собаки на фото с обысков по Трипольской ТЭС
Прокуратура Украины

Украинская прокуратура заретушировала морду собаки на фото, сопровождающем пресс-релиз об обысках, связанных с делом о хищении на Трипольской ТЭЦ. Снимок опубликован в Telegram-канале ведомства.

На снимке запечатлена комната, где находятся полицейский и двое гражданских. У одного из них на руках – белая собака, чья морда, как и лица людей, заблюрены.

Обыски были связаны с делом о хищении более 50 млн гривен (свыше 89 млн рублей) при проведении ремонтных работ на Трипольской ТЭЦ. Следствие установило, что подрядчики закупали материалы у аффилированных компаний по завышенным на 30% ценам. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года стало известно о приостановке работы Трипольской ТЭС из-за повреждений, нанесенных украинской инфраструктуре в результате обстрелов. Издание «Экономическая правда» со ссылкой на собственный источник сообщало, что эта новость вызвала «истерику» в администрации президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что основателю издания Readovka вменяют крупное хищение у Минобороны России.

 
