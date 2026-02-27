США и Россия требуют проведения выборов в Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Почему выборы в Украине так важны для россиян и американцев, но не важны для украинцев?» – сказал он, дав понять, что выступает против проведения выборов, так как «для украинцев они не важны».

В интервью Зеленский также заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров и сделает все возможное для достижения мира.

При этом он призвал администрацию в Вашингтоне ужесточить санкции против семей российского руководства и предоставить Украине более современное оружие, утверждая, что только усиление давления заставит Москву серьезно отнестись к переговорам.

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о проведении выборов на Украине почти готов и будет представлен в ближайшее время.

Ранее Уиткофф заявил, что соглашения не будет, пока Украина не поверит в реальность мира.