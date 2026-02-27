Девочка, которую нашли в Смоленске после поисков, могла знать похитителя

Девочка, которую накануне нашли в Смоленске до похищения могла общаться с обвиняемым. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала одна из соседок семьи, мать общалась с мужчиной, и сама школьница его знала. Именно поэтому, как полагает женщина, девочка без возмущений и криков последовала за похитителем.

По словам той же соседки, россиянин якобы считает похищенную своей дочерью. Однако предположение о том, что похищение произошло из-за семейных разборок, источники издания назвали «бредом».

Девочка пропала 24 февраля, нашли ее только накануне. По данным СМИ, мужчина похитил ребенка и привез в квартиру сожительницы. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении россиянина и его возлюбленной возбудили уголовное дело, им уже предъявили обвинения. Как рассказала женщина, ее партнер якобы запрещал ей задавать вопросы маленькой гостье, а сама школьница о себе не рассказывала.

Ранее стало известно, что обвиняемый в похищении ребенка в Смоленске странно себя вел до инцидента.