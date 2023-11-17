В ДНР боец «Азова»* получил срок за расправу над мирным жителем

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима инструктора батальона «Азов» (организация запрещена в России), устроившего расправу над жителем Мариуполя. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР, передает РИА Новости.

Как установил суд, 52-летний инструктор по вождению первой роты второго батальона особого отряда «Азова» Сергей Рогозный в апреле 2022 года, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе, открыл прицельный огонь по мирному жителю после получения соответствующего приказа.

В августе сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского военного, который устроил расправу над четверыми мирными жителями в Мариуполе.

В сентябре в Херсонской области был задержан член украинского нацбатальона. По данным ФСБ, мужчина возглавлял ячейку, которая принимала участие в энергетической и водной блокаде Крыма. В 2014 году он добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана», действовавшего на территории Украины.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским силам.