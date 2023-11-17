Российские военнослужащие раздавили Вооруженные силы Украины (ВСУ), вооруженные до зубов западным оружием. Об этом в социальной сети X заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он указал, что западные страны вооружили украинских солдат до зубов и сказали «ребята, дерзайте».

«Из этого ничего не вышло. Их раздавили», — сказал эксперт.

По мнению Макгрегора, российская армия сегодня сильнее, чем два года назад. Он отметил, что Соединенные Штаты не хотели бы вступать с Россией в войну в данный момент.

«У них гораздо больше возможностей сражаться с нами, чем у нас с ними», — считает бывший советник Пентагона.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что конфликт на Украине сделал Армию России только сильнее.

До этого аналитики U.S. News & World Report поставили российскую армию на первое место в списке сильнейших вооруженных сил в мире.

Ранее Песков заявлял, что Россия каждый день добавляет к силе новые элементы.