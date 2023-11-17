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Зеленский заявил о нехватке снарядов у украинской армии из-за конфликта в Газе

Зеленский заявил о дефиците снарядов у ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Yves Herman/Reuters

Украинская армия столкнулась с недостатком артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает AFP.

Он считает, что поставки Киеву были сокращены в связи с войной между Израилем и палестинским движением «Хамас».

«Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретная страна нам предоставить не может. Этого недостаточно»,— сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что запасы Вооруженных сил Украины уменьшились, однако указал, что «такова жизнь».

«Не то чтобы Соединенные Штаты сказали: мы ничего не дадим Украине. Просто каждый борется сам»,— добавил Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что поддержка Украины со стороны западных государств может сократиться из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также украинский лидер подчеркивал, что Киев не может позволить заморозку конфликта с Москвой, его можно только завершить. В противном случае, утверждал глава государства, Украина будет находится в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время».

Ранее в США заявили, что Зеленский ради амбиций пожертвовал целым поколением украинцев.

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