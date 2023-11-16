Украина впервые атаковала Россию испанским беспилотником

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали территорию России испанским беспилотником Columba. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, дрон со взрывчаткой нашел перед входом на свой участок на улице Фрунзе житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. Он вызвал полицию, а она в соседнем лесу нашла такое же устройство.

Прибывшие эксперты выяснили, что это БПЛА типа Columba. Он переносил кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. Shot отметил, что ВСУ впервые атаковали РФ дроном такого типа.

После падения обоих устройств пострадавших и разрушений нет.

Дроны производит испанская компания Spaitech. Устройства используют в основном для разведки. Однако ВСУ переделывают их в ударные. Дальность полета дронов составляет 120 км, устройство могут пронести до семи килограммов нагрузки.

До этого стали известны характеристики российского дрона, который вызывает тревогу в США. Речь идет о беспилотнике С-70Б «Охотник».

Ранее стало известно, что в аэропортах России будут «ловить» дроны и птиц с помощью искусственного интеллекта.