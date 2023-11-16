Воинская часть горит под Волгоградом

Пожар произошел на территории воинской части в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, передает ТАСС.

Инцидент произошел около поселка Котлубань. Пожар удалось оперативно ликвидировать и потушить силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны.

Губернатор заверил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов в результате пожара нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

Также Shot сообщал, что в Жигулевске Самарской области пожилая женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата. Инцидент произошел вечером 15 ноября.

На прошлой неделе сообщалось, что в Московской области задержали двух человек за проникновение на территорию воинской части и попытку устроить там диверсию. В отношении них возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.