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Пентагон снова провалил ревизию

Defense News: Пентагон шестой год подряд провалил ревизию

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Shutterstock

Как сообщает издание Defense News, Пентагон провалил ежегодную аудиторскую проверку уже в течение шести лет подряд. В сообщении указывается, что из 29 проведенных менее значительных ревизий лишь семь были успешно завершены, так же, как и в предыдущем году.

В большинстве случаев результаты этих проверок не были определены, поскольку аудиторы не смогли оценить финансовую отчетность в связи с недостатком достоверных данных.

Министерство обороны США — государственная структура, которая занимается национальной безопасностью и Вооруженными силами Соединенных Штатов. Департамент является крупнейшим работодателем в мире: численность военнослужащих составляет почти 1,3 миллиона. Также к министерству относятся более 480 тысяч солдат национальной гвардии, а также 870 тысяч резервистов четырех служб и более 742 тыс. гражданских лиц. Таким образом, общая численность сотрудников департамента превышает 2,8 млн человек.

Штаб-квартирой министерства является Пентагон, расположенный в Арлингтоне, штат Вирджиния, недалеко от столицы США Вашингтона, округ Колумбия.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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