По информации источников телеканала Al Mayadeen, произошел ракетный обстрел американской базы на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Источники телеканала заявили, что несколько ракет были выпущены по американской базе.

Сообщается о пожаре на территории базы. Вскоре после обстрела американская военная авиация начала кружить в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с 17 октября личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке подвергались обстрелам 55 раз, в результате которых 59 военных получили ранения.

Вооруженные силы США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Правительство Дамаска неоднократно называло присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством, осуществляемым с целью неприкрытой кражи нефти.

Политолог-американист Константин Блохин в эфире Tsargrad.tv высказал предположение, что США держат военные базы в Сирии не только для обогащения за счет чужих ресурсов, но и для подрыва позиций России. Он напомнил, что Москва — один из главных союзников Дамаска, выступающий в некотором смысле гарантом территориальной целостности арабской республики.

Ранее в Ираке обстреляли базу США.