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В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

Министр Умеров: попавшая под удар 128-я бригада ВСУ пренебрегла маскировкой

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Руководитель министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что 128-я горно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), в начале ноября попавшая под удар со стороны российских войск в Запорожской области, пренебрегла мерами безопасности. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Умеров отметил, что собравшее военнослужащих бригады командование проигнорировало все меры маскировки. Рядом с местом награждения было припарковано более 10 автомобилей, а на месте сбора не предприняли централизованных мер безопасности.

Он добавил, что командирам подразделения было известно о появлении разведывательного дрона в их районе, однако они проигнорировали этот факт.

В начале ноября бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ попали под обстрел российских войск во время церемонии награждения в Запорожской области — в 30 км от линии фронта. Журналисты The Washington Post поговорили с выжившими — они говорят о «кровавой бане». Украинские военные не понимают, почему командование не перенесло награждение в укрытие.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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