В ЕС прокомментировали вопрос о приоритетах при поставке боеприпасов Украине

Оборонные предприятия стран Европейского союза нарастили мощности для производства боеприпасов, поэтому они смогут предоставить Украине обещанный миллион снарядов к марту 2023 года, вопрос стоит лишь в приоритетности поставок. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает РИА Новости.

По его словам, возможности производства снарядов в странах Евросоюза выросли на 20-30% с февраля прошлого года.

Бретон подчеркнул, что цель по производству более миллиона боеприпасов в год к весне следующего года будет реализована, вопрос размещения заказов является компетенцией государств-членов Евросоюза. Именно страны ЕС, а не Европейская комиссия, должны разместить эти заказы и удостовериться, что Украина будет приоритетным направлением производства, осуществляемого их территории.

Чиновник уточнил, что все будет зависеть от того, захотят страны ЕС размешать такие заказы для поставок Украине или для производственных мощностей.

Еврокомиссар добавил, что обсуждает с главами Минобороны стран ЕС новую оборонную стратегию Евросоюза, которая предусматривает комплексное развитие оборонного сектора, а не только производство боеприпасов.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.