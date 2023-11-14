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Стало известно о срыве нескольких попыток ВСУ атаковать позиции РФ

Марочко: на Купянском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать позиции РФ

На Купянском направлении сорвали несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить у Вооруженных сил России (ВС РФ) утраченные позиции. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, атаки пресекли с помощью превентивных артиллерийских ударов. Например, во время разведки в районах сел Синьковки и Петропавловки в Харьковской области выявили несколько групп противника, которые готовились к штурму. Координаты целей передали артиллерийским подразделениям, после чего по местам сосредоточения противника нанесли огневое поражение.

Из-за больших потерь украинские военные отказались от штурма и передислоцировались в укрытия, отметил Марочко.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ в течение двух суток потеряли почти 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении.

Ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области.

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