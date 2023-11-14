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США приготовились заморозить конфликт на Украине

Немецкий бизнесмен Дотком: ЦРУ хочет заморозить конфликт на Украине ради Байдена

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Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Директору Центрального разведывательного управления США Уильяму Бернсу поручено «заморозить» конфликт на Украине. Об этом написал в социальной сети X немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

По его словам, Берн отправился на Украину, чтобы сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому, «что его время вышло».

Дотком утверждает, что украинский конфликт хотят заморозить, чтобы спасти низкие рейтинги президента США Джо Байдена.

Предприниматель пожелал Зеленскому удачи на тот случай, если тот откажется от предлагаемой Бернсом компенсации.

Накануне газета The Economist сообщала, что власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненых.

На прошлой неделе издание Telegraph информировало, что страны Запада начали высказывать недовольство в адрес украинского командования в связи с потерей дорогой военной техники Североатлантического альянса во время неудачного наступления.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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