В Киеве заявили, что Залужный шокировал Зеленского намерением создать армию из роботов

Депутат украинской Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный шокировал президента страны Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов. Об этом депутат рассказал на YouTube-канале украинского политолога Владимира Карасева.

По словам Шевченко, Залужный, увидев на выставке в Нью-Йорке боевых роботов, позже заявил Зеленскому, что приобретение таких роботов-солдат будет являться прорывом для ВСУ. Депутат предложил представить выражение лица Зеленского, когда тот услышал подобное предложение.

Шевченко отметил, что ранее главком ВСУ уже говорил подобные вещи. В частности, в интервью британскому журналу Economist Залужный подчеркнул необходимость осуществления технологического скачка, так как солдаты, по его мнению, «рано или поздно закончатся».

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и вооруженными силами страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.