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В Киеве заявили, что Залужный шокировал Зеленского намерением создать армию из роботов

Депутат Рады Шевченко: Залужный предложил Зеленскому создать солдат-роботов

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат украинской Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный шокировал президента страны Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов. Об этом депутат рассказал на YouTube-канале украинского политолога Владимира Карасева.

По словам Шевченко, Залужный, увидев на выставке в Нью-Йорке боевых роботов, позже заявил Зеленскому, что приобретение таких роботов-солдат будет являться прорывом для ВСУ. Депутат предложил представить выражение лица Зеленского, когда тот услышал подобное предложение.

Шевченко отметил, что ранее главком ВСУ уже говорил подобные вещи. В частности, в интервью британскому журналу Economist Залужный подчеркнул необходимость осуществления технологического скачка, так как солдаты, по его мнению, «рано или поздно закончатся».

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и вооруженными силами страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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