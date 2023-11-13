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Франция передала Армении бронемашины, от которых отказалась Украина

Ouest France: Париж снабдил Ереван бронемашинами, предназначенными для Киева

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Shutterstock

Франция передала Армении многоцелевые бронеавтомобили Bastion, от которых отказались украинские власти. Об этом сообщило издание Ouest France.

Как указано в материале, недавно Париж начал оказывать Еревану военную помощь. В рамках соответствующих инициатив французское руководство распорядилось снабдить Армению первой партией упомянутых бронемашин.

Авторы статьи подчеркнули, что на территорию республики технику доставляют через Грузию. При этом еще в 2022 году британская газета Tribune писала о планах Парижа направить около 20 бронеавтомобилей Bastion в зону украинского конфликта.

«Эти <...> транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет», — говорится в публикации.

В результате правительство Франции решило отправить свою технику в Армению, резюмировали авторы материала.

12 ноября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что власти страны намерены отказаться от передачи Украине оружия из своих арсеналов. По его словам, в настоящее время Париж ведет переговоры и пытается заставить Киев напрямую покупать технику у производителей при помощи средств из специального фонда.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон оценил возможность проведения переговоров по Украине с участием России.

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