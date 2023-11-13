Спрос на российскую военную технику в мире вырос после ее применения в СВО

Спрос на российские истребители Су-35, вертолеты Ка-52, танки Т-90, огнеметные системы и боеприпасы на мировом оружейном рынке выросла поле их успешного применения в спецоперации. Об этом сообщил »Российской газете» заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, в перечень наиболее популярных образцов также попали самоходная гаубица «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», барражирующий боеприпас «Куб-Э», средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с беспилотниками и стрелковое оружие.

Артяков подчеркнул, что отечественную военную технику отличает надежность и эффективность. Представители российской промышленности постоянно получают обратную связь непосредственно из зоны спецоперации.

Замгендиректора «Ростеха» опроверг данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), что доля России на мировом рынке вооружений уменьшается.

«Портфель заказов «Рособоронэкспорта» стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей», — резюмировал он.

Накануне стали известны характеристики российского дрона, который вызывает тревогу в США.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.