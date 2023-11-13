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Российские экипажи «Солнцепеков» поразили опорный пункт ВСУ

МО РФ: бойцы ЦВО с помощью «Солнцепеков» уничтожили украинский опорный пункт

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ликвидации опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ТОС-1А «Солнцепек» также нанесли огневое поражение скоплению личного состава и легкобронированной техники ВСУ. Залп бойцы дали 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами.

В министерстве напомнили о высокой огневой мощи боевой машины ТОС-1А и ее маневренности. На пусковой установке «Солнцепека» размещается до 24 снарядов, полный залп занимает шесть секунд.

В октябре стало известно об особенности новой навигации «Солнцепеков». Современный программно-аппаратный комплекс разработан ВНИИ «Сигнал». В настоящее время его серийно устанавливают на боевые машины. Благодаря обновлению экипаж «Солнцепека» может, не выходя из машины, привязаться к местности с марша.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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Операция на Украине
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