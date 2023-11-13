Российские экипажи «Солнцепеков» поразили опорный пункт ВСУ

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ликвидации опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ТОС-1А «Солнцепек» также нанесли огневое поражение скоплению личного состава и легкобронированной техники ВСУ. Залп бойцы дали 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами.

В министерстве напомнили о высокой огневой мощи боевой машины ТОС-1А и ее маневренности. На пусковой установке «Солнцепека» размещается до 24 снарядов, полный залп занимает шесть секунд.

В октябре стало известно об особенности новой навигации «Солнцепеков». Современный программно-аппаратный комплекс разработан ВНИИ «Сигнал». В настоящее время его серийно устанавливают на боевые машины. Благодаря обновлению экипаж «Солнцепека» может, не выходя из машины, привязаться к местности с марша.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.