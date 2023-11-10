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МО Чехии рассекретило общую сумму оборонных поставок Украине

Чехия безвозмездно отправила Украине оборонную технику более чем на $260 млн

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Stringer/Reuters

С февраля 2022 года Прага безвозмездно направила Киеву со складов министерства обороны различную оборонную технику закупочной стоимостью более чем 6 млрд чешских крон (около $260 млн). Об этом сообщает локальный новостной портал Idnes, ссылаясь на опубликованный минобороны страны список.

»Чехия безвозмездно передала Украине ненужные военные материалы из своих армейских складов закупочной стоимостью более 6 млрд крон», — указывается в материале.

Согласно информации портала, в списке переданной военной техники: четыре вертолета Ми-24, 62 танка Т-64 и Т-72 модификации М1, 131 боевая машина пехоты, пять машин химической разведки, машины с комплектами системы противовоздушной обороны (ПВО), 47 автомобилей и 13 самоходных гаубиц DANA.

В перечне также сообщается, что Киев получил от Праги 12 ракетных установок, около пяти тысяч ракет, большое количество боевых припасов, автоматов и пистолетов, а также лекарства и средства радиационной, химической и биозащиты.

До этого чешский депутат Радован Вих заявил, что на Украине приближается переломный момент.

Ранее в Европе признали провал Украины на фронте.

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