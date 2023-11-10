Летчиков Балтийского флота наградили за героизм

Летчики морской авиации Балтийского флота получили медали имени летчика Петра Нестерова за мужество и героизм, продемонстрированные в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В церемонии награждения принял участие командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Воробьев, который поблагодарил летчиков «за самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга».

До этого российская авиация провела учения над Калининградом и Балтийским морем.

Петр Нестеров стал первым российским летчиком, применившим таран в ходе боевых действий в 1914 году. Также он является создателем «петли Нестерова». Эта фигура высшего пилотажа была впервые исполнена им в 1913 году в Киеве над Сырецким полем на моноплане Ньюпор-4. Заслуга летчика в том, что он начал использовать подъемную силу крыла для маневра и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях.

Ранее матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене.