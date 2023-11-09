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Байден предупредил Иран о возможности нанесения новых ударов по объектам КСИР

Байден заявил, что США при необходимости снова нанесут удары по объектам КСИР

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Manuel Balce Ceneta/AP

США при необходимости снова нанесут удары по целям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), если это потребуется. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters.

По словам главы государства, Соединенные Штаты нанесут новые удары и по группировкам, которые, как считает Вашингтон, поддерживаются Ираном.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские вооруженные силы ударили по объекту в Сирии, который, по их утверждению, использовался Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками.

До этого стало известно, что американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была подвергнута ракетному обстрелу. Также была атакована военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Пентагон сообщил, что за последние 10 дней американские военные базы в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии были предупреждающим сигналом для Тегерана.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

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