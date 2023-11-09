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Неизвестные попытались подорвать нефтепровод в Ленобласти

Shot: неизвестные пытались с помощью СВУ подорвать нефтепровод в Ленобласти

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Shutterstock

В Ленинградской области неизвестные пытались с помощью самодельного взрывного устройства устроить подрыв на нефтепроводе, силовики вовремя предотвратили диверсию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что подозрительный предмет был обнаружен на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района под Санкт-Петербургом. Подозрительный предмет лежал на металлическом контейнере, который контролирует перекачку нефтепродукта.

На место вызвали правоохранителей, саперы установили, что неизвестный предмет — бомба. Его обезвредили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября в Москве у здания военкомата нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова.

Также сообщалось, что в Твери мужчина попытался устроить теракт в военкомате. По данным ФСБ, злоумышленник изъял из схрона самодельное взрывное устройство и собирался устроить подрыв. Его своевременно остановили.

Ранее случайный водитель указал томичу на бомбу под его машиной.

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