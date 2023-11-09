Офис Нетаньяху: Моссад помог предотвратить атаку «Хезболлы» в Бразилии

Канцелярия израильского премьера сообщила, что Служба внешней разведки Израиля (Моссад) совместно с бразильскими спецслужбами и международными партнерами помогла предотвратить террористическую атаку на территории Бразилии, задуманную ливанским движением «Хезболла» по заказу и с финансированием Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении Моссада говорится: «Бразильские службы безопасности, совместно с Моссадом, израильским сообществом в области безопасности, а также другими международными и правоохранительными органами, предотвратили террористическую атаку в Бразилии, спланированную террористической организацией «Хезболла» под руководством и с финансированием иранского режима». По информации Моссада, обширная сеть «Хезболлы» действовала также в других странах.

Канцелярия премьера выразила благодарность бразильским службам безопасности «за задержание членов террористической ячейки, которой руководила «Хезболла», с целью совершения атак на объекты в Бразилии, связанные с Израилем и еврейским сообществом».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.