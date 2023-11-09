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Израильские самолеты нанесли удары по позициям сирийских войск

САНА: Авиация Израиля совершила атаку на позиции сирийских войск

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Amir Cohen/Reuters

Израильская авиация нанесла удары по позициям сирийской армии, расположенным в южной части Сирии. Об этом, ссылаясь на источник в министерстве обороны страны, сообщает сирийское национальное информационное агентство САНА.

По данным источника агентства, вечером 8 ноября Израиль совершил воздушную атаку со стороны Баальбека в Ливане. Ударам подверглись сирийские военные позиции, находящиеся в южной части страны.

Отмечается, что израильская атака с воздуха привела к «некоторым материальным потерям».

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что воздушно-космические силы России смогли поразить пункт управления в укрытиях сирийских боевиков, который находится под землей. Российские военные ударили по позиции боевиков, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.

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