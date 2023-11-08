Зеленский призвал США предоставить Украине доступ к военным технологиям

Президент Украины Владимир Зеленский призвал члена администрации США предоставить Киеву доступ к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений. Об этом он заявил во время встречи с приехавшим в Киев министром транспорта Соединенных Штатов Питом Буттеджаджем. Видеозаписи фрагментов этой встречи опубликованы в Telegram-канале главы украинского государства.

«Финансовая поддержка очень важна, но прежде всего военная поддержка», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина «благодарна Соединенным Штатам за то, что они взяли на себя лидерство в предоставлении этой помощи». Речь идет не только о денежных средствах, но и о технологиях, пояснил Зеленский.

«Мы проведем встречу, посвященную вопросам совместного производства военной техники, вооружений, боеприпасов, которых нам на самом деле не хватает», — указал украинский лидер.

Он также назвал усиление противовоздушной обороны (ПВО) ключевым вопросом для Украины. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина сумеет наладить совместное производство средств ПВО со странами Запада.

До этого советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Киев берет средства противовоздушной обороны (ПВО) в аренду у других государств на период холодов в стране.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.