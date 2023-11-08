Патрушев сообщил об атаках Украины на российскую атомную энергетику

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил об атаках Украины по трем российским АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — заявил Патрушев.

В конце октября украинский беспилотник врезался и взорвался рядом со складом ядерных отходов на Курской АЭС, однако повреждений объекту не нанес. Позднее аналогичный беспилотник не долетел до Курской АЭС и упал в городе Курчатов.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страны — члены НАТО целенаправленно скрывают от общественности информацию об атаках украинских войск на ядерные объекты.

Ранее в МИД РФ рассказали, кто помогает бойцам ВСУ организовывать атаки на Запорожскую АЭС.