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В зоне СВО началась боевая апробация новых ударных дронов «Калашникова»

«Ростех»: новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В зоне спецоперации на Украине начали проводить боевую апробацию новых разведывательно-ударных дронов разработки концерна «Калашников». Об этом сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».

«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями «Калашникова», в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО», — уточнили в «Ростехе».

В госкорпорации обратили внимание, что по результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут сделаны соответствующие доработки и настройки. Там также рассказали, что после необходимых процедур примут решение о запуске дронов в серийное производство.

4 ноября стало известно, что российские войска получили новые пистолеты-пулеметы и гранатометы. Во входящем в состав «Ростеха» обороностроительном предприятии «Высокоточные комплексы» рассказали, что перед отправкой оружия в войска специалисты протестировали его и подкорректировали прицельные системы.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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