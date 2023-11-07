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В Брянской области пресекли атаку украинского беспилотника на регион

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области, никто не пострадал

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суземским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — написал он.

По информации главы Брянской области, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Спасибо подразделениям ПВО!» — добавил он.

5 ноября Александр Богомаз заявлял об уничтожении в регионе украинского беспилотника.

31 октября губернатор Брянской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе региона.

Утром 31 октября украинские военнослужащие нанесли удар по брянскому селу Сушаны. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, из-за обстрела в населенном пункте загорелись два нежилых дома.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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