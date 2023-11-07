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Бойцы ВСУ устроили драку с сотрудниками СБУ из-за русской песни

Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за «Владимирского централа»

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Бойцы украинской армии подрались с сотрудниками Службы безопасности Украины из-за песни российского музыканта Михаила Круга «Владимирский централ» в городе Винница. Об этом сообщают местные новостные порталы.

Две компании праздновали в ресторане «Арталь». Недовольство песня Круга, звучавшая в VIP-зале, вызвала у одной из женщин из компании ВСУ — она подошла к отдыхающим сотрудникам СБУ с претензией.

«Я сделала замечание (…). Они не отреагировали. Я пошла на бар, спросила девушек, почему они никак не реагируют, что в их заведении звучит русский шансон, — они лишь посмеялись. После этого вышли из той компании мужчины, и началась драка», — сообщила женщина.

В ходе драки пострадали трое военнослужащих ВСУ — их пришлось увозить на скорой помощи. По результатам драки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого на Украине перед судом предстал 17-летний подросток за исполнение песен Виктора Цоя.

Ранее в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке.

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