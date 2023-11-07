Российские военные получили награды и денежные сертификаты за уничтожение танков Leopard 2

Российские военные группировки «Запад», уничтожившие на Купянском направлении танки Leopard 2, получили боевые награды и сертификаты на выплату денежных средств. Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

Бойцы, сорвавшие очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести наступление на Купянском направлении, получили государственные и ведомственные награды, а также два сертификата от Григория Лепса и Юлии Барановской на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 немецкого производства.

Первый денежный сертификат на миллион рублей был вручен расчету противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Второй сертификат получил командир разведгруппы с позывным «Крестный», уничтожившей Leopard 2 беспилотником «Ланцет».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России подбили за 10 дней больше пяти танков Leopard. Сообщается, что почти все танки были уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет» и дронами-камикадзе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.