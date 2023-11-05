На Украине заменят срочную службу интенсивной военной подготовкой

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает замену срочной службы интенсивной военной подготовкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении концепции военной кадровой политики до 2028 года…» — говорится в сообщении.

Концепция заключается в «гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ» и «интеграции в евроатлантическое пространство безопасности».

Предполагается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут на службу по контракту, а срочная служба будет заменена интенсивной военной подготовкой для граждан призывного возраста.

В начале октября сообщалось что, администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) примут стандарты НАТО, хотя организация еще не готова предоставить членство Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.