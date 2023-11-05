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Разведка ЗВО России уничтожила из миномета склад боеприпасов ВСУ

РИА Новости: разведка ЗВО РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Купянском

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Минобороны РФ

Разведчики 1-­й гвардейской танк­овой армии Западной группировки войск (ЗВО) несколько дней наблюдали за подвозом на гражданских автомобилях боеприпасов к месту базирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из российских разведчиков.

По словам военного, это позволило вычислить и уничтожить из миномета калибром 120 мм склад боеприпасов ВСУ, куда регулярно производился подвоз техники.

Как рассказал военный ЗВО, разведка регулярно производит вылеты дронов, которые обнаруживают цели, фиксируют передвижение ВСУ, а затем докладывает на передовой пункт управления.

«Если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель. — «Газета.Ru»), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия», — сказал разведчик.

4 ноября в Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили девять реактивных снарядов HIMARS.

В оборонном ведомстве также сообщали, что Вооруженные силы России успешно защитили свои позиции от пяти атак ВСУ на Запорожском направлении и нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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