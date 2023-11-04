Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ

Российские Вооруженные силы (ВС) ударили по ракетному складу ракетного Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство рассказало, что в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике российские военнослужащие поразили командно-наблюдательный пункт.

Там добавили, что российские оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

Также российские войска отразили пять атак ВСУ под Купянском. В этом случае противник потерял до 210 солдат, а также две БМП, три авто и несколько единиц боевой техники, включая танк.

Помимо этого, скопления ВСУ уничтожили у островов Мелкий и Крынок на Днепре. По информации Минобороны России, украинские бойцы потеряли свыше 20 военных.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.