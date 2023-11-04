США тайно передали Украине одну из самых мощных бронемашин для разминирования

США незаметно передали Украине одну бронемашину разминирования Assault Breacher для прорыва обороны России. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Специально не объявляя об этом, США отправили на Украину как минимум одну, а возможно, шесть бронемашин, говорится в статье.

Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнес эти машины к ​​категории «оборудования для разминирования», считает Экс.

Как рассказал механик морской пехоты США Джонатан Мюррей, Assault Breacher может разминировать минное поле в 10 раз быстрее, чем спешенные инженеры.

В состав оборудования Assault Breacher входит 55-тонная машина разминирования и разминирования заграждений с бронекорпусом танка М-1, навесное оборудование для минного плуга или бульдозерного отвала британского производства и пусковые установки для обезвреживание линейных зарядов взрывчатого вещества. Ее стоимость составляет $4 млн.

Экипаж Assault Breacher состоит из двух человек может выкапывать и безопасно взрывать мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые рвы, а затем отмечать флажками безопасную полосу для движения танков и боевых машин.

В конце октября бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой заявил, что саперы, прошедшие украинскую программу по гуманитарному разминированию территорий в тылу, отправляются на передовую.

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