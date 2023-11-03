Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина сократила сроки поставок оружия в армию

Минобороны Украины изменило регламент по поставкам оружия в армию

close
100%
Alex Babenko/AP

Украина изменила сроки поставки оружия и техники в вооруженные силы страны с начала ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское минобороны.

«С 1 ноября министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в вооруженные силы страны», — говорится в сообщении ведомства.

По словам замглавы минобороны Ивана Гаврилюка, добиться сокращения сроков удалось благодаря уменьшению числа проверок на разных этапах производства вооружения, отмене испытаний оружия, не связанных с подтверждением его боеспособности, а также упрощению механизмов поставок.

В настоящее время оборонное ведомство Украины настаивает только на подтверждении эффективности, безопасности и надежности оружия. Дополнительные испытания, например, те, что были связаны с проверкой гарантийного срока хранения, больше не проводят.

До этого сообщалось, что ВСУ страдают от нехватки оружия и боеприпасов. По мнению некоторых экспертов, причина тому — высокий уровень коррупции.

Ранее стало известно, сколько денег понадобится Украине от Запада для покрытия военного дефицита.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий