Украина сократила сроки поставок оружия в армию

Украина изменила сроки поставки оружия и техники в вооруженные силы страны с начала ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское минобороны.

«С 1 ноября министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в вооруженные силы страны», — говорится в сообщении ведомства.

По словам замглавы минобороны Ивана Гаврилюка, добиться сокращения сроков удалось благодаря уменьшению числа проверок на разных этапах производства вооружения, отмене испытаний оружия, не связанных с подтверждением его боеспособности, а также упрощению механизмов поставок.

В настоящее время оборонное ведомство Украины настаивает только на подтверждении эффективности, безопасности и надежности оружия. Дополнительные испытания, например, те, что были связаны с проверкой гарантийного срока хранения, больше не проводят.

До этого сообщалось, что ВСУ страдают от нехватки оружия и боеприпасов. По мнению некоторых экспертов, причина тому — высокий уровень коррупции.

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