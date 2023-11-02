Стало известно об ударе ВСУ по Энергодару

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Telegram-канале о ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

«Вместо соблюдения «режима тишины» украинская сторона предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный рядом с АЭС город Энергодар», — сказано в сообщении Ульянова.

По его информации, два удара пришлись по отелю ЗАЭС.

До этого директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук заявлял, что Киев не соблюдает принципы МАГАТЭ, касающиеся защиты ядерных объектов в условиях вооруженного конфликта. Кроме того, по его словам, украинские власти игнорируют рекомендации организации по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожской области.

28 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при атаке трех украинских дронов на Курскую область 26 октября один из них врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены. По словам дипломата, в беспилотниках были использованы западные компоненты. На самой атомной электростанции подтвердили факт атаки и заверили, что произошедшее не повлияло на ее работу.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.