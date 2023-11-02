Украина готовится к ударам по своим энергетическим объектам

Украина готовится к ударам по своей энергетике. Об этом пишет газета Financial Times.

Атаки ракетами и дронами за последние недели все чаще нацелены на энергетическую инфраструктуру, пишет FT.

В материале говорится, что небольшие подстанции по всей Украине защитили стенами из бетонных блоков, также устанавливаются габионы и клетки, наполненными камнями или песком, чтобы защитить их от падения обломков.

Элементы инфраструктуры, не нуждающиеся в вентиляции, перенесли под землю. Подчеркивается также, что запасные части для ремонта подстанций и трансформаторов с возможностью более быстрого заказа хранятся за границей.

31 октября политолог Данила Гуреев заявил, что предстоящая зима станет непростой для Украины, энергетическая сфера которой столкнется с огромной нагрузкой. По его словам, на состоянии энергосистем Украины сказались удары по объектам энергетической инфраструктуры. И хотя сейчас атак нет, это не гарантирует их возобновления, считает он.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.