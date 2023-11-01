Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали слухом вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Депутат Хинштейн: о вхождении ЧВК в состав Росгвардии не может быть речи

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Сообщения о вхождении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в состав Росгвардии являются слухами, об этом не может быть речи. По этому поводу в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал он.

По словам депутата, бывшие бойцы ЧВК имеют возможность заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению».

1 ноября портал 59.ru, ссылаясь на представителя организации в Пермском крае, сообщил, что сын основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Павел Пригожин стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав чеченского спецназа «Ахмат».

Ранее Путин назвал Евгения Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий