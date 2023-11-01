В Госдуме назвали слухом вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Сообщения о вхождении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в состав Росгвардии являются слухами, об этом не может быть речи. По этому поводу в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал он.

По словам депутата, бывшие бойцы ЧВК имеют возможность заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению».

1 ноября портал 59.ru, ссылаясь на представителя организации в Пермском крае, сообщил, что сын основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Павел Пригожин стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав чеченского спецназа «Ахмат».

Ранее Путин назвал Евгения Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».