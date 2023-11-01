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Военный эксперт: в России должны быть государственные кибервойска

Военный эксперт Баранец поддержал идею создания в России кибервойск

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Unsplash

Защита государства от кибератак должна быть не только в компетенции Минобороны. Об этом в эфире «Радио 1» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя известие о том, что глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Эксперт напомнил, что при российском военном ведомстве уже есть такие подразделения и призвал защищать страну в целом.

«Открываешь мобильник, с тобой из Киева идет мат, из Америки тебя посылают. <...> Мне все время мозги промывает враг, а я не могу никак от этого отсоединиться. В России должны быть государственные кибервойска, и не только в пределах минобороны. Так что идея правильная, но очень запоздалая», — сказал Баранец.

Он выразил уверенность, что в вопросе кибербезопасности еще не поздно все изменить.

По словам Шадаева, если говорить о кибервойсках в рамках контрактной службы, «то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением». Он выразил надежду, что этот вопрос будет активно проработан в Министерстве обороны.

До этого в IT-комитете Госдумы назвали «не связанной с реальностью» идею депутата Гусева призвать айтишников в кибервойска.

Ранее сообщалось, что работодатели смогут искать айтишников по цифровому следу.

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