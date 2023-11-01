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Политолог объяснил, почему Израиль боится проводить полноценную операцию в Газе

Политолог Михайлов: Израиль осознает свое патовое положение

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Ohad Zwigenberg/AP

Израиль осознает свое патовое положение, поэтому опасается проводить полноценную наземную операцию в секторе Газа. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Евгений Михайлов. Он обратил внимание, что тактика ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сводится к тому, что ударные группы пытаются взять под контроль хоть какой-то участок земли «для отчетности».

«Целиком проводить наземную операцию они опасаются, так как многие аналитики высказали мнение о том, что если они зайдут в глубину сектора Газа сразу, то они могут потерпеть сокрушительное поражение именно в городских условиях, потому что у ХАМАС достаточно серьезные оборонительные подземные сооружения, откуда они могут неожиданно наносить удары», — отметил Михайлов.

Он добавил, что Израиль продолжит безукоризненно следовать советам Вашингтона, который уже порекомендовал применять «другую» тактику, позволяющую избежать массового кровопролития.

В ночь на 1 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что ЦАХАЛ штурмует сектор Газа с пяти направлений. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». Действия сухопутных войск Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет очень дорогой для палестинского движения ХАМАС.

Ранее армия Израиля сообщила о перехвате воздушной цели над Красным морем.

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