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В Литве раскрыли, куда делась большая часть средств, выделенных США для Украины

МИД Литвы заявил, что большая часть средств, выделенных Киеву, потрачена в США

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что большая часть средств, выделенных Киеву в качестве военной поддержки, потрачена в США. Об этом дипломат заявил в интервью изданию Politico.

«Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США», — заявил Ландсбергис.

Дипломат добавил, что несколько европейских политиков собираются посетить Соединенные Штаты для того, чтобы убедить американцев продолжать финансировать военный конфликт на Украине. Однако Ландсбергис не стал уточнять, кто эти политики и из каких они стран.

До этого сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что конфликты на Украине и в Израиле рискуют «обанкротить» Соединенные Штаты и подорвать национальную безопасность страны.

Сенатор также предположил, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон реализует пакет помощи конкретно Израилю, но не Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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