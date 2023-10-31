В Николаевской области Украины произошли взрывы

В Николаевской области произошла серия взрывов. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Николаевской области раздаются взрывы», — говорится в публикации.

Согласно информации телеканала, в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) по ударным беспилотникам.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Накануне в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу, в том числе в Николаевской области.

Позднее в украинской Одессе после объявленной воздушной тревоги местные жители услышали взрывы в поселке Таирова и микрорайоне Черемушки. Спустя некоторое время в Миргороде Полтавской области была зафиксирована серия взрывов. Кроме того, взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Херсон.

Ранее на Кубани украинский дрон повредил газовую установку.