Военный эксперт рассказал, какой участок взял под контроль Израиль в секторе Газа

Израильская армия взяла под свой контроль до 7 кв. км на севере сектора Газа. Об этом заявил военный эксперт журнала Bild Юлиан Рёпке.

Bild отмечает, что израильские войска начали сухопутное наступление, но его масштаб остается неясным. В сети появились видео, на которых запечатлено, как в сектор Газа вошли десятки единиц бронетехники. На одной из записей видно поднятие флага Израиля над жилым домом в районе Ас-Сиафа на берегу Средиземного моря. Здание, подчеркивает Bild, находится в 3 км от северной границы анклава.

«Мы можем исходить из того, что сейчас на севере сектора Газа участок в 6-7 кв. км находится под израильским контролем», — сказал Рёпке.

По его данным, израильские военные могут также пойти в направлении района Аль-Бурейдж. Пока неясно, как надолго израильские военные останутся в Газе. Эксперт предполагает, что они покинут захваченную территорию после выполнения всех боевых задач.

До этого в армии Израиля не подтвердили, что израильские войска вошли в сектор Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.