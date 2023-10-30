Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, какой участок взял под контроль Израиль в секторе Газа

Эксперт Рёпке: Израиль взял под контроль до 7 кв. км на севере сектора Газа

close
100%
Ariel Schalit/AP

Израильская армия взяла под свой контроль до 7 кв. км на севере сектора Газа. Об этом заявил военный эксперт журнала Bild Юлиан Рёпке.

Bild отмечает, что израильские войска начали сухопутное наступление, но его масштаб остается неясным. В сети появились видео, на которых запечатлено, как в сектор Газа вошли десятки единиц бронетехники. На одной из записей видно поднятие флага Израиля над жилым домом в районе Ас-Сиафа на берегу Средиземного моря. Здание, подчеркивает Bild, находится в 3 км от северной границы анклава.

«Мы можем исходить из того, что сейчас на севере сектора Газа участок в 6-7 кв. км находится под израильским контролем», — сказал Рёпке.

По его данным, израильские военные могут также пойти в направлении района Аль-Бурейдж. Пока неясно, как надолго израильские военные останутся в Газе. Эксперт предполагает, что они покинут захваченную территорию после выполнения всех боевых задач.

До этого в армии Израиля не подтвердили, что израильские войска вошли в сектор Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий